Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.832 RUR   0.0184 GBR   2.1459 TRY   0.0524

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
Бизнес и законодательство 29.03.2024 22:03

Panasonic продает Apollo мажоритарную долю в подразделении решений для автомобильной отрасли

Инвесткомпания Apollo Global Management покупает мажоритарную долю "дочки" Panasonic Holdings в сфере решений для автомобильного бизнеса.

Panasonic Automotive Systems оценена в рамках сделки в 311 млрд иен ($2,05 млрд), говорится в пресс-релизе Panasonic.

Стороны рассчитывают завершить сделку к концу первого квартала 2025 года.

Panasonic Holdings сохранит за собой миноритарную долю в автомобильном бизнесе.

Вла‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дельцем всех акций Panasonic Automotive Systems станет новая холдинговая компания Star Japan Holdings, управляемая Apollo. Panasonic Holdings получит 20% акций в Star Japan.

Panasonic Automotive Systems производит продукцию для автомобильного сектора, в том числе, интегрированные системы для салонов и бортовую электронику.

Акции Panasonic подорожали на 0,5% по итогам торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 22%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, PANASONIC, СДЕЛКА


Похожие новости


Panasonic может закрыть ряд убыточных подразделений

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az