Panasonic продает Apollo мажоритарную долю в подразделении решений для автомобильной отрасли

Инвесткомпания Apollo Global Management покупает мажоритарную долю "дочки" Panasonic Holdings в сфере решений для автомобильного бизнеса.
Panasonic Automotive Systems оценена в рамках сделки в 311 млрд иен ($2,05 млрд), говорится в пресс-релизе Panasonic.
Стороны рассчитывают завершить сделку к концу первого квартала 2025 года.
Panasonic Holdings сохранит за собой миноритарную долю в автомобильном бизнесе.
Владельцем всех акций Panasonic Automotive Systems станет новая холдинговая компания Star Japan Holdings, управляемая Apollo. Panasonic Holdings получит 20% акций в Star Japan.
Panasonic Automotive Systems производит продукцию для автомобильного сектора, в том числе, интегрированные системы для салонов и бортовую электронику.
Акции Panasonic подорожали на 0,5% по итогам торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 22%.
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