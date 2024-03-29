Panasonic продает Apollo мажоритарную долю в подразделении решений для автомобильной отрасли

Инвесткомпания Apollo Global Management покупает мажоритарную долю "дочки" Panasonic Holdings в сфере решений для автомобильного бизнеса.

Panasonic Automotive Systems оценена в рамках сделки в 311 млрд иен ($2,05 млрд), говорится в пресс-релизе Panasonic.

Стороны рассчитывают завершить сделку к концу первого квартала 2025 года.

Panasonic Holdings сохранит за собой миноритарную долю в автомобильном бизнесе.

Вла‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дельцем всех акций Panasonic Automotive Systems станет новая холдинговая компания Star Japan Holdings, управляемая Apollo. Panasonic Holdings получит 20% акций в Star Japan.

Panasonic Automotive Systems производит продукцию для автомобильного сектора, в том числе, интегрированные системы для салонов и бортовую электронику.

Акции Panasonic подорожали на 0,5% по итогам торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 22%.