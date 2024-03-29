Нидерланды разместят в Литве ЗРК Patriot

Нидерланды временно разместят в Литве зенитный ракетный комплекс Patriot, сообщило в пятницу министерство национальной обороны Литвы.
"Нидерланды приняли решение разместить ЗРК большой дальности Patriot в Литве на несколько недель этим летом. Нидерландская воинская часть будет проходить обучение в Литве вместе с подразделениями литовской армии", - говорится в сообщении.
"Развертывание Patriot в нашей стране - отличная новость. Учения такого типа способствуют реализации ротационной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите. Мы благодарим Нидерланды за их постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности", - заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует пресс-служба ведомства. "Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", - отметил он.
В свою очередь министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что "это важный сигнал нашим союзникам на восточном фланге: вы можете рассчитывать на Нидерланды, в том числе и в области ПВО".
Сообщается, что летом текущего года на учениях в Литве будет отрабатываться умение перемещать системы и подразделения ПВО в предельно сжатые сроки и плавно интегрировать их для выполнения задач.
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