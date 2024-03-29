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Это интересно 29.03.2024 20:46

Страны ЕС увеличили в 2023г экспорт шоколада на 2%

Страны Европейского союза экспортировали 867 тыс. тонн шоколада в 2023 году, на 2% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

За десять лет, с 2013 года, экспорт вырос на 35%.

Крупнейшим экспортером шоколада в минувшем году стала Германия (221 тыс. тонн, или 26% от общего экспорта ЕС), за ней следовали Нидерланды (123 тыс. тонн, 14%), Польша (115 тыс. тонн, 13%), Бельгия (96 тыс. то‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нн, 11%) и Италия (92 тыс. тонн, 11%). На эти пять стран пришлось три четверти общего объема экспорта шоколада из Евросоюза.

Ведущими импортерами европейского шоколада в прошлом году стали Великобритания (315 тыс. тонн), США (72 тыс. тонн), Россия (65 тыс. тонн), Канада (31 тыс. тонн) и Австралия (27 тыс. тонн).

В то же время страны ЕС в 2023 году импортировали 62 тыс. тонн шоколада из Швейцарии, 61 тыс. тонн из Великобритании и 22 тыс. тонн из Украины.

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Тэги: ЕВРОПА, ШОКОЛАД, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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