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ТЭК 29.03.2024 16:06

Нефтеперерабатывающих мощностей в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка - Дюков

Российская нефтепереработка располагает достаточными объемами мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок топливами. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Комментируя идею об увеличении мощностей НПЗ, расположенных ближе к востоку, он отметил: "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем. Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина".

По словам Дюкова, Омский НПЗ после модернизации обеспечивает глубину переработки фактически 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - сказал глава "Газпром нефти".

Он добавил, что "Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов на своих НПЗ, не уточнив при этом объемов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ПЕРЕРАБОТКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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