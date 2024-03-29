Нефтеперерабатывающих мощностей в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка - Дюков

Российская нефтепереработка располагает достаточными объемами мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок топливами. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Комментируя идею об увеличении мощностей НПЗ, расположенных ближе к востоку, он отметил: "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем. Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​чтобы обеспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина".

По словам Дюкова, Омский НПЗ после модернизации обеспечивает глубину переработки фактически 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - сказал глава "Газпром нефти".

Он добавил, что "Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов на своих НПЗ, не уточнив при этом объемов.