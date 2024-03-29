Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эквадора

Посол Азербайджана в Бразилии и по совместительству в Эквадоре Рашад Новруз сообщил, что вручил верительные грамоты эквадорскому президенту Даниэлю Нобоа.
«Имел честь вручить верительные грамоты президенту Эквадора», - написал Новруз в пятницу в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Р.Керимов
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