AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки ManageEngine Endpoint Central Enterprise

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на Продление поддержки ManageEngine Endpoint Central Enterprise.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 05.04.2024
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