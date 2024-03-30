Груз помощи для сектора Газа отправили по морю из Кипра

Судно с 400 тоннами продовольствия для сектора Газа в субботу отправилось в путь из Кипра, сообщили европейские СМИ.
Грузовое судно вышла из порта Ларнака, и направится к Газе по специальному морскому гуманитарному коридору, созданному при координации с израильскими властями.
Агентство The Associated Press уточнило, что в общей сложности три грузовых корабля везут продовольственную помощь на фоне растущей угрозы голода в секторе Газа. В частности, в груз входят такие продукты, как рис, макароны, мука, бобовые, консервированные овощи и белки, которых будет достаточно для приготовления более 1 млн пайков. На борту находится груз фиников, которые традиционно палестинцы едят в ходе поста во время священного месяца Рамадан.
В начале марта грузовое судно в первый раз доставило 200 тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости.
Нынешняя отправка - второй груз помощи, идущий по данному маршруту из Кипра за время начавшейся в октябре 2023 года израильской военной операции против палестинских группировок из сектора Газа.
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