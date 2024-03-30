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СНГ 30.03.2024 21:00

Президент Казахстана объявил выговоры членам правительства и региональным начальникам за несвоевременное принятие противопаводковых мер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

По словам президента, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами, говорится в сообщении.

"Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь", - сообщила пресс-служба.

"В ходе заседания глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай", - говорится в сообщении.

Токаев поручил создать республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах, прежде всего, обеспечить безопасность граждан. Госструктурам поручено оценить объемы нанесенного стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем, сообщила пресс-служба.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАВОДОК, ЧИНОВНИКИ, НАКАЗАНИЕ

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