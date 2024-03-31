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В ФРГ готовы возобновить производство ракет Taurus - представитель оружейной компании

Промышленность ФРГ способна вновь начать производство авиационных крылатых ракет Taurus, которые ранее власти прекратили заказывать, заявил глава немецкого подразделения компании MBDA Томас Готтшильд.

"Производственные линии, контрольное оборудование, сборочные цехи - все еще доступны. Мы можем запустить производство, когда угодно. Для этого нам нужен новый заказ на оружие", - заявил Готтшильд в интервью изданию "Аугсбургег алльгемайне".

В то же время он уточнил, что возобновление сборки будет сопряжено с рядом трудностей. Так, другие компании-партнеры за то время, что заказов не было, могли отказаться от создания комплектующих для MBDA, и теперь, для выполнения связанных с Taurus заказов, им могут потребоваться дополнительные ресурсы. В связи с этим Готтшильд отметил важность обеспечивать оборонную промышленность долг‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​осрочными контрактами.

Готтшильд также отказался комментировать дискуссии в ФРГ относительно возможной передачи этих ракет Украине.

"В нашу компетенцию не входит принятие решения о поставках ракет и их доставка на Украину. Это политической вопрос", - подчеркнул он.

"Аугсбургег алльгемайне" напоминает, что ранее на заводе MBDA в Шробенхаузене (ФРГ, федеральная земля Бавария) произвели порядка 600 Taurus.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя в правящей коалиции и среди немецкой оппозиции звучали призывы передать Киеву ракеты.

Британия и Франция в свою очередь направили Украине ракеты Storm Shadow и SCALP. В связи с этим Шольц заявлял, что ФРГ не может осуществлять такой же контроль в плане выбора целей при пуске этих ракет, как способны британцы и французы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, TAURUS, ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВНОСТЬ

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