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Транспорт и связь 01.04.2024 19:39

Kia отзывает более 427 тыс. автомобилей из-за проблем с валами

Южнокорейская Kia отзывает более 427 тыс. внедорожников Telluride из-за проблем с валами, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Указанные проблемы могут привести к самопроизвольному движению припаркованного автомобиля, что повышает риск ДТП, отмечается на сайте регулятора.

Отзывная компания касается машин 2020-2024 годов выпуска. В ее рамках дилеры обновят программное обеспечение электронного стояночного тормоза и при необходимости бесплатно заменят неисправные валы.

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Тэги: KIA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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