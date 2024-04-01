Kia отзывает более 427 тыс. автомобилей из-за проблем с валами

Южнокорейская Kia отзывает более 427 тыс. внедорожников Telluride из-за проблем с валами, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Указанные проблемы могут привести к самопроизвольному движению припаркованного автомобиля, что повышает риск ДТП, отмечается на сайте регулятора. Отзывная компания касается машин 2020-2024 годов выпуска. В ее рамках дилеры обновят программное обеспечение электронного стояночного тормоза и при необходимости бесплатно заменят неисправные валы.

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