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Карабах 01.04.2024 17:40

Строительство около 50 индивидуальных жилых домов в с.н.п. Шукюрбейли Джабраильского района оценили почти в 8,7 млн манатов

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) отбирает подрядчика для строительства 48 индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Шукюрбейли в Джабраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район).

Шукюрбейли будет рассчитан на 1042 семьи, на первом этапе - на 635 семей.

Отбор подрядчика проводится посредством тендера, стоимость участия в котором составляет 1,5 тыс. манатов.

По оценкам, строительство индивидуальных жилых домов обойдется 8 млн 689,233 тыс. манатов.

Предложения от компаний принимаются до 14:00 23 мая 2024 года. Тогда же состоится вскрытие предложений претендентов.

Как сообщалось ранее, церемония закладки фундамента села Шукюрбейли состоялась в мае 2023 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Тэги: СЕЛО, ДОМА, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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