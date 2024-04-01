Французские профсоюзы предупреждают о возможных забастовках во время летней Олимпиады

Работники государственного сектора во Франции могут устроить забастовки во время летних Олимпийских игр в Париже в случае, если за их работу в этот период не выплатят премии, сообщило Financial Times (FT) со ссылкой профсоюзы.

"Представители государственного сектора Франции, которые работают в больницах, общественном транспорте и музеях, угрожают забастовкой во время летних Олимпийских игр", - пишет издание.

По его данным, инициировала эти планы генеральный секретарь профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Софи Бине.

"Проведение Олимпийских игр является инвестицией. Предполагается, что это повысит имидж Франции, поэтому необходимо выделить деньги для выплаты компенсаций работникам государственного сектора", - приводит FT слова Бине.

ВКТ уже направила правительству официальные уведомления о том, что три подразделения - таможенники, муниципальная полиция и работники сферы культуры - могут бастовать, и предупредила, что их примеру могут последовать и представители других сфер.

Отмечается, что недовольство вызвано тем, что многим работникам государственного сектора придется работать в период отпусков. Так, некоторые сотрудники просят за работу во время Олимпийских игр бонусы и оплату сверхурочных.

"Если нам заплатят правильно, мы будем там и поможем стране гордиться собой во время игр", - заявил в свою очередь Франсуа-Ксавье Аруль, лидер профсоюза Solidaires в Автономном агентстве парижского транспорта (RATP).

Другой профсоюз создал веб-сайт, на котором в реальном времени отображается количество железнодорожников, которые записались в список готовых к забастовке.

Издание сообщает, что некоторые эксперты рабочих движений преуменьшают значение этих угроз, считая их попыткой получить бонусы и льготы.

Ожидается, что около 16 млн человек прибудут в Париж на время игр, которые пройдут 26 июля-11 августа. FT отмечает, что организаторы игр специально выбрали этот период летних каникул, когда многие жители уезжают за пределы города, что снижают нагрузку на общественный транспорт, а также освобождает пространство для болельщиков.

На прошлой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса для радиостанции "Эроп-1" и ряда других французских СМИ, чуть более половины французов считают, что Франция не будет готова провести летние Олимпийские игры этим летом. Такого мнения придерживаются 52% респондентов.

"Эроп-1" отмечает, что среди связанных с Олимпиадой вопросов, которые вызывают особую обеспокоенность, - ситуация в сфере безопасности, а также транспортная система французской столицы.