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Заседание СБ ООН по удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске пройдет во вторник

Заседание Совета безопасности ООН по воздушной атаке Израиля на консульство Ирана в Дамаске по запросу России состоится во вторник, сообщил заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Баку) 2 апреля", - написал он в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. В письме постпредства Ирана при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности говорится: "Нападения являются вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, международного права и, основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений".

В Тегеране объявили о гибели в результате удара двух генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также пятерых помощников генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате этого удара погибли семеро иранских представителей.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, по сообщению иранских СМИ, назвал удар "нарушением международных конвенций".

Тегеран даст решительный ответ на израильский обстрел, заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.

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Тэги: ООН, СОБЕЗ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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