AccessBank планирует к 2027г довести портфель по розничному кредитованию до 380 млн манатов

ЗАО «AccessBank» планирует к 2027 году довести портфель по розничному кредитованию до 380 млн манатов, заявил член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСП и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев.

«Мы (AccessBank – ИФ) входим в число лидеров рынка в сегменте микрокредитование. Что касается наших ожиданий, то по корпоративному сегменту и диверсификации портфеля, мы планируем наш портфель малого и среднего предпринимательства (МСП) и корпоративного сегмента в течение 2024 года на уровне от 120 млн манатов и выше. При этом основное направление, которое мы хотим развивать, - это зарплатные проекты с нашими корпоративными клиентами, непроцентные доходы от наших корпоративных клиентов. С точки зрения розничного кредитования наши ожидания по портфелю до конца 2026 года составляют до 380 млн манатов. Эти цифры в бизнес-плане прописываются с учетом действующих условий, если не произойдет каких-то серьезных экономических изменений», - сказал Гулиев в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, по итогам 2023 года розничное кредитование заняло второе место в структуре кредитного портфеля (на первом месте – микрокредитование).

«Рост кредитного портфеля в прошлом году составил почти 25%, и основным сегментом увеличения кредитного портфеля для нас является микрокредитование, который является приоритетным сегментом с момента создания банка. На втором месте – розничное кредитование. Здесь у нас не наблюдается большого скачка, потому что в 2023 году мы поставили цель - качество портфеля, а не количество. Основной показатель – это не демпинговать рынок, а выбирать на основе правильного скоринга. Таким образом, в 2023 году мы увеличили портфель до 223 млн манатов, хотя в начале 2023 года он составлял 190 млн манатов. Учитывая, что ранее данный сегмент не был приоритетным для AccessBank, считаем текущий объем хорошим показателем», - подчеркнул Гулиев.

Полный текст интервью с Илькином Гулиевым опубликован на сайте www.interfax.az.

Х.Насирзаде