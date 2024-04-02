AFFA увеличила в 2023г доходы на 6,6%, сократила расходы на 15,4%

Доходы AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) за 2023 год составили 35 млн 617,445 тыс. манатов, расходы - 27 млн 957,622 тыс. манатов.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», доходы AFFA в 2022 году составили 33 млн 394,797 тыс. манатов, расходы - 33 млн 32,953 тыс. манатов.
Таким образом, доходы AFFA в 2023 году выросли на 6,6%, тогда как расходы снизились на 15,4%.
Как сообщили в Ассоциации во вторник, AFFA в 2023 году от SOCAR получила в общей сложности 19 млн 475,873 тыс. манатов, от UEFA - 4 млн 854,178 тыс. манатов, от FIFA – 3 млн 277,6 тыс., от трансляций матчей национальной команды - 4 млн 667,364 тыс. манатов (спад на 29,8%).
AFFA в 2023 году на финансирование национальных команд различных возрастов направила 12 млн 806,378 тыс. манатов, на применение системы VAR – 1 млн 100,429 тыс. манатов, остальное – на другие цели.
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