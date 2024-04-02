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Спорт 02.04.2024 11:08

AFFA увеличила в 2023г доходы на 6,6%, сократила расходы на 15,4%

Доходы AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) за 2023 год составили 35 млн 617,445 тыс. манатов, расходы - 27 млн 957,622 тыс. манатов.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», доходы AFFA в 2022 году составили 33 млн 394,797 тыс. манатов, расходы - 33 млн 32,953 тыс. манатов.

Таким образом, доходы AFFA в 2023 году выросли на 6,6%, тогда как расходы снизились на 15,4%.

Как сообщили в Ассоциации во вторник, AFFA в 2023 году от SOCAR получила в общей сложности 19 млн 475,873 тыс. манатов, от UEFA - 4 млн 854,178 тыс. манатов, от FIFA – 3 млн 277,6 тыс., от трансляций матчей национальной команды - 4 млн 667,364 тыс. манатов (спад на 29,8%).

AFFA в 2023 году на финансирование национальных команд различных возрастов направила 12 млн 806,378 тыс. манатов, на применение системы VAR – 1 млн 100,429 тыс. манатов, остальное – на другие цели.

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Тэги: AFFA, ДОХОДЫ/РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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