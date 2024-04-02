RSM Azerbaijan проведет аудит ASK и ряда «дочек» корпорации по МСФО за 2023-2025гг

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) определилось с аудитором по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023-2025гг.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», аудитором финансовой и консолидированной отчетности ASK и ряда ее дочерних компаний (ООО «Azeraluminium» и ООО «Аграрно-промышленный комплекс Azərpambıq») стало ООО «RSM Azerbaijan».
За свои услуги аудиторская компания получит 520,38 тыс. манатов.
По условиям, аудиторское заключение за 2023 год должно быть предоставлено до 31 мая 2024 года, за 2024г – до 31 мая 2025г, за 2025г – до 31 мая 2026 года.
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