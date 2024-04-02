Испания летом признает палестинское государство - Санчес

Испания признает Палестину как независимое государство до июля 2024 года, заявил премьер страны Педро Санчес.

"Председатель испанского правительства ожидает, что Испания признает Палестину как государство к июлю", - информирует агентство ЭФЭ.

Признание государственности Палестины требует одобрения Совета министров Испании, но не нуждается в одобрении парламента.

Кроме того, Санчес отметил, что в период с апреля по июнь на международной арене "произойдут важные события, связанные с конфликтом между Израилем и ХАМАС", которые поспособствуют признанию независимости Палестины и другими государствами.

Санчес также выразил уверенность в необходимости прекращения огня в секторе Газа, продвижении мирного урегулирования конфликта на основе принципа "два государства для двух народов" и немедленного освобождения всех заложников, остающихся в плену ХАМАС в анклаве.

Независимость Палестины уже признали 138 государств - членов ООН.