Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8247 RUR   0.0184 GBR   2.1327 TRY   0.0527

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 83.71 +0.54 Brent 87.42 +0.42
Дальнее зарубежье 02.04.2024 18:11

Испания летом признает палестинское государство - Санчес

Испания признает Палестину как независимое государство до июля 2024 года, заявил премьер страны Педро Санчес.

"Председатель испанского правительства ожидает, что Испания признает Палестину как государство к июлю", - информирует агентство ЭФЭ.

Признание государственности Палестины требует одобрения Совета министров Испании, но не нуждается в одобрении парламента.

Кроме того, Санчес отметил, что в период с апреля по июнь на международной арене "произойдут важные события, связанные с конфликтом между Израилем и ХАМАС", которые поспособствуют признанию независимости Палестины и другими государствами.

Санчес также выразил уверенность в необходимости прекращения огня в секторе Газа, продвижении мирного урегулирования конфликта на основе принципа "два государства для двух народов" и немедленного освобождения всех заложников, остающихся в плену ХАМАС в анклаве.

Независимость Палестины уже признали 138 государств - членов ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПАЛЕСТИНА, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az