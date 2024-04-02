Renault в 2026г начнет выпуск электрофургонов для СП с Volvo и CMA CGM

Автоконцерн Renault планирует с 2026 года выпускать на своем заводе во французском Сандувиле электрические фургоны нового поколения для компании Flexis, говорится в пресс-релизе Renault.

Инвестиции в проект ожидаются на уровне 300 млн евро. В ближайшие четыре года он позволит создать 550 рабочих мест.

Завод в Сандувиле уже производит фургоны Renault Trafic.

Flexis - совместное предприятие Renault со шведским производителем грузовиков Volvo и французским логистическим оператором CMA CGM.