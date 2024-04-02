Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне.
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно во вторник, его цитирует госагентство БелТА.
По словам белорусского президента, в республике ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.
"Если оттуда (из недружественных стран - ИФ) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - подчеркнул он.
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