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СНГ 02.04.2024 14:15

Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно во вторник, его цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского президента, в республике ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Если оттуда (из недружественных стран - ИФ) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - подчеркнул он.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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