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Внешняя политика 02.04.2024 13:59

Джаббаров обсудил с губернатором Санкт-Петербурга усиление сотрудничества в сферах инвестиций, туризма, судостроения

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Делегация во главе с Бегловым находится с визитом в Азербайджане.

«На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, инвестиций, туризма, судостроения. Также оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса», - написал Джаббаров в соцсети X.

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Тэги: ПИТЕР, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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