Джаббаров обсудил с губернатором Санкт-Петербурга усиление сотрудничества в сферах инвестиций, туризма, судостроения

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Делегация во главе с Бегловым находится с визитом в Азербайджане.
«На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, инвестиций, туризма, судостроения. Также оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса», - написал Джаббаров в соцсети X.
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