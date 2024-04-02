Джаббаров обсудил с губернатором Санкт-Петербурга усиление сотрудничества в сферах инвестиций, туризма, судостроения

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Делегация во главе с Бегловым находится с визитом в Азербайджане. «На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в сферах промышленности, инноваций, инвестиций, туризма, судостроения. Также оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса», - написал Джаббаров в соцсети X. Отдел новостей

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