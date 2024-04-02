Военные РФ работают над предотвращением украинских атак на российские НПЗ - Песков

Военные РФ работают над тем, чтобы прекратить атаки украинской стороны на российские НПЗ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот вопрос больше относится к компетенции министерства обороны и наших специальных служб, которые противодействуют этой активности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ударам украинской стороны по российским НПЗ, и не причастны ли к этим ударам США или НАТО.

"Наши военные, прежде всего, работают над тем, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии просто исключить", - добавил Песков.