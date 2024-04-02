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Бизнес и законодательство 02.04.2024 17:44

Advent покупает платежного оператора Nuvei, оцененного в $6,3 млрд

Американская инвесткомпания Advent International покупает канадского оператора платежной системы Nuvei Corp., который вновь станет частной компанией спустя четыре года после проведения IPO.

Nuvei оценена в рамках сделки в $6,3 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

Advent заплатит $34 за акцию Nuvei, что на 56% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 15 марта - это последний день до появления в СМИ информации об интересе Advent к канадской компании.

По условиям соглашения, действующие акционеры Nuvei - глава компании Филип Файер, а также фонд прямых инвестиций Novacap и канадский пенсионный фонд CDPQ, получат соответственно 24%, 18% и 12% в новой частной компании после закрытия сделки.

Штаб-квартира Nuvei останется в Монреале, а Файер сохранит за собой посты главы совета директоров и главного исполнительного директора компании.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в конце 2024 года или в первом квартале 2025 года.

Nuvei, одним из инвесторов которой был известный актер Райан Рейнольдс, занимается обработкой платежей, сотрудничая с такими компаниями, как Virgin Atlantic Airways Ltd., Shein Group Ltd., а также DraftKings Inc.

Акции Nuvei на бирже Nasdaq подешевели почти на 25% за последние 12 месяцев. В ходе предварительных торгов во вторник они теряют в цене 0,3%.

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Тэги: МИР, ПЛАТЕЖИ, КОМПАНИЯ, ИНТЕРЕС


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