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Транспорт и связь 02.04.2024 15:17

ИрАэро открыла регулярный рейс Баку-Омск

Авиакомпания "ИрАэро" выполнила первые рейсы по маршруту Баку - Омск - Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на телеграм-канал омского аэропорта.

"Сегодня ночью в омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании "ИрАэро", который доставил в наш город первых пассажиров рейса Баку - Омск. Через час с небольшим в путешествие к берегам Каспийского моря, в столицу Азербайджана, отправились омичи", - говорится в сообщении.

Перелеты по этому маршруту перевозчик выполняет по понедельникам-вторникам. Согласно расписанию на сайте "ИрАэро", вылет из Баку в 21:20 понедельника, прилет в Омск в 2:50 вторника, вылет в 4:00. Прибытие в Баку в 5:30 вторника по местному времени.

Рейс Баку - Омск - Баку отсутствовал в расписании омского аэропорта 10 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАКУ, ОМСК, АВИАРЕЙС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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