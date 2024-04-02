Индия создает мало рабочих мест, утрачивает демографический дивиденд - ВБ

Страны Южной Азии, включая Индию, не создают достаточно рабочих мест, что ставит под угрозу их демографический дивиденд, заявила в интервью Financial Times главный экономист Всемирного банка (ВБ) по этому региону Франциска Онзорге.
На это указывает падение уровня занятости, или доли занятого трудоспособного населения, в регионе, полагает ВБ.
"Это упущенная возможность, - заявила Онзорге. - В целом можно сказать, что демографический дивиденд утрачивается". Термин "демографический дивиденд" характеризует период экономического роста на фоне низкой доли нетрудоспособного населения.
По данным ВБ, в 2023 году уровень занятости в Южной Азии составил 59% против 70% на других развивающихся рынках. При этом регион стал единственным, где доля занятых трудоспособных мужчин за последние 20 лет сократилась.
Уровень занятости женщин во многих странах Южной Азии, включая Индию, также является одним из самых низких в мире (ниже 40%).
По словам Онзорге, частные компании в обрабатывающей промышленности и сфере услуг не выросли здесь настолько, чтобы принять всех работников, уходящих из сельского хозяйства.
Особенно остро проблема безработицы стоит в Индии, где ее уровень среди молодежи в прошлом году составил 45,4%, по данным Центра мониторинга индийской экономики (Centre for Monitoring Indian Economy).
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