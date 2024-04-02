Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8247 RUR   0.0184 GBR   2.1327 TRY   0.0527

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 83.71 +0.54 Brent 87.42 +0.42
Дальнее зарубежье 02.04.2024 21:42

Индия создает мало рабочих мест, утрачивает демографический дивиденд - ВБ

Страны Южной Азии, включая Индию, не создают достаточно рабочих мест, что ставит под угрозу их демографический дивиденд, заявила в интервью Financial Times главный экономист Всемирного банка (ВБ) по этому региону Франциска Онзорге.

На это указывает падение уровня занятости, или доли занятого трудоспособного населения, в регионе, полагает ВБ.

"Это упущенная возможность, - заявила Онзорге. - В целом можно сказать, что демографический дивиденд утрачивается". Термин "демографический дивиденд" характеризует период экономического роста на фоне низкой доли нетрудоспособного населения.

По данным ВБ, в 2023 году уровень занятости в Южной Азии составил 59% против 70% на других развивающихся рынках. При этом регион стал единственным, где доля занятых трудоспособных мужчин за последние 20 лет сократилась.

Уровень занятости женщин во многих странах Южной Азии, включая Индию, также является одним из самых низких в мире (ниже 40%).

По словам Онзорге, частные компании в обрабатывающей промышленности и сфере услуг не выросли здесь настолько, чтобы принять всех работников, уходящих из сельского хозяйства.

Особенно остро проблема безработицы стоит в Индии, где ее уровень среди молодежи в прошлом году составил 45,4%, по данным Центра мониторинга индийской экономики (Centre for Monitoring Indian Economy).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, ВБ, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az