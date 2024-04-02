Число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге выросло до 13 человек, 8 - госпитализированы

До 13 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана во вторник.

"По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.

"Восемь человек госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий", - добавил собеседник агентства.