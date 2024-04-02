Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8247 RUR   0.0184 GBR   2.1327 TRY   0.0527

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 83.71 +0.54 Brent 87.42 +0.42
СНГ 02.04.2024 16:34

Число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге выросло до 13 человек, 8 - госпитализированы

До 13 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана во вторник.

"По состоянию на 13.00 после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадало 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.

"Восемь человек госпитализированы, состояние легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение после проведения лечебно-диагностических мероприятий", - добавил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАТАРСТАН, БПЛА, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az