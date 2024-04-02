Национальная платежная система Кыргызстана с 5 апреля прекратит обслуживание карт «Мир»

ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ", Кыргызстан) проинформировало о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре, говорится в заявлении оператора национальной платежной системы Кыргызстана "Элкарт".
Обслуживание прекращается в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК". Решение принято для минимизации риска вторичных санкций.
В связи со взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживания карт платежной системы "Мир" (ПС "Мир") и платежных систем партнеров (ПСП) в сети национальной платежной системы "Элкарт" (НПС "Элкарт") и карт НПС "Элкарт" в сети ПС "Мир"/ПСП, пользователям станут недоступны: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карты; электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
"Межбанковский процессинговый центр" предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность. На территории Кыргызской Республики банковские карты НПС "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.
США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.
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