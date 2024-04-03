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Дальнее зарубежье 03.04.2024 18:36

Украина до 2030г рассчитывает привлечь льготные кредиты от Кореи на $2,1 млрд

Украина в ближайшие годы рассчитывает получить $2,1 млрд льготных кредитов от правительства Кореи через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF) на закупку оборудования и на проекты восстановления, сообщается на сайте министерства экономики Украины.

"Сделан еще один шаг к финализации всех необходимых внутренних процедур и начала практической реализации договоренностей с нашими корейскими друзьями. Украина или резидент Украины, который получит государственную гарантию, сможет привлечь льготные кредиты от EDCF. Средства будут направлены на закупку оборудования и на проекты восстановления", - приводятся в пресс-релизе слова первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко.

Кабинет министров Украины одобрил проект соответствующего рамочного соглашения между Украиной и Кореей. Подписать рамочное соглашение от имени украинского правительства поручено Свириденко, уточняет ведомство.

Согласно соглашению, правительство Кореи предоставляет возможность получать кредиты от EDCF в корейских вонах, общим объемом до $2,1 млрд (в эквиваленте), для финансирования кредитных проектов EDCF на Украине на 2024-2029 годы.

EDCF учрежден правительством Кореи в 1987 году для содействия экономическому сотрудничеству между Сеулом и развивающимися странами.

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Тэги: УКРАИНА, КОРЕЯ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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