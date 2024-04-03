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Финансы 03.04.2024 13:05

НДЦ и Azərpoçt налаживают сотрудничество

Национальный депозитарный центр (НДЦ) и ООО «Azərpoçt» подписали Меморандум намерений о сотрудничестве.

В информации НДЦ отмечается, что подписание данного документа сделает более доступными услуги, оказываемые центром. Кроме этого, стороны планируют реализацию совместных проектов.

«На первом этапе акционерные общества, а также эмитенты, смогут оплачивать услуги по хранению ценных бумаг и ведения реестра, посредством почтовых отделений Azərpoçt. Планируется, что в будущем через почтовые отделения можно будет осуществлять и другие операции по услугам, которые будет предлагать НДЦ», - отмечается в информации.

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Тэги: НДЦ, AZERPOCT, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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