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ТЭК 03.04.2024 13:29

Диверсии на газопроводах «Северный поток» по силам только спецслужбам США и Британии - Патрушев

Диверсии на газопроводах "Северный поток" могли устроить только спецподразделения США и Великобритании, полагает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии", - сказал Патрушев в Астане на встрече секретарей советов безопасности государств ШОС.

"Хотел бы напомнить о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенных в сентябре 2022 года. Западные СМИ и официальные лица тогда наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам. Эта дезинформация распространялась ими в расчете на некомпетентных западных обывателей", - сказал Патрушев.

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Тэги: СОВБЕЗ, ГАЗОПРОВОДЫ, ДИВЕРСИЯ

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