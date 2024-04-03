Алиев обсудил с губернатором Санкт-Петербурга расширение сотрудничества в сферах торговли и инвестиций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку губернатора города Санкт-Петербург Александра Беглова.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера, на встрече было отмечено, что дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах. Кроме этого, подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами России, в том числе с Санкт-Петербургом, вносит вклад в укрепление связей между нашими странами.

Стороны выразили уверенность в том, что визит губернатора Санкт-Петербурга в Азербайджан создаст хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества.

«На встрече обсуждены вопросы расширения торговых, экономических, инвестиционных возможностей, укрепления сотрудничества между соответствующими структурами в гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении отношений. Кроме этого, подчеркнуто подписание (накануне – ИФ) Дорожной карты сотрудничества на очередные четыре года», - подчеркивается в информации.

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