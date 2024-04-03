Продажи новых автомобилей в США в I квартале выросли на 5%

Продажи новых автомобилей в США в первом квартале выросли примерно на 5% в годовом выражении и достигли 3,8 млн единиц, сообщает Associated Press.
В пересчете на годовые темпы показатель составил 15,4 млн машин.
Реализация электромобилей в январе-марте увеличилась на 2,7%, до 268 тыс. штук, а их доля в общем объеме продаж сократилась до 7,1% с 7,6% годом ранее.
Продажи автомобилей Toyota подскочили на 20%, Honda - на 17%. Реализация Nissan и Subaru повысилась на 7%, Hyundai - на 0,2% и обновила рекорд для первого квартала.
Лидер американского рынка - General Motors- сократил продажи на 1,5%, Stellantis - примерно на 10%, Kia - на 2,5%.
Реализация машин Teslaв США в минувшие три месяца уменьшилась более чем на 13%, по оценкам Motorintelligence.com. Накануне компания отчиталась о снижении мировых продаж за этот период примерно на 9%.
В марте общие продажи новых автомобилей в Штатах сократились на 2% - до 15,5 млн в пересчете на годовые темпы, по данным Ward`s Intelligence. Экономисты прогнозировали 15,9 млн, отмечает MarketWatch.
Дилерские запасы приближаются к допандемийным уровням, и на этом фоне компании вынуждены снижать цены, пишет AP. Так, запасы дилеров GM с конца 2023 года по конец марта выросли на 17% и достигли максимума с 2020 года.
По данным J.D. Power, средняя цена автомобиля на американском рынке в марте снизилась на максимальные для этого месяца 3,6% год к году, до $44,186 тыс.
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