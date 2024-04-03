Стоимость строительства ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан может составить около $8 млрд

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан оценивается в сумму около $8 млрд. Как сообщила пресс-служба киргизского правительства, такую оценку озвучил глава кабинета министров страны Акылбек Жапаров на агропромышленном форуме.

По информации пресс-службы, данная сумма является предварительной. "Кыргызстан, Китай и Узбекистан завершили работы по подготовке к началу строительства железной дороги. Завершены все процедуры, ожидается, что работы начнутся в этом году. В настоящее время проводится актуализация технико-экономического обоснования проекта", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года Жапаров заявлял, что стоимость строительства железной дороги оценивается в сумму от $3 млрд до $6 млрд, окончательная цена станет известна после завершения ТЭО.

Ранее правительство Киргизии сообщало, что проект строительства железной дороги оценивается в $3-5 млрд.

Предполагается, что реализация проекта, который обсуждался более 20 лет, послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через "Южный коридор".