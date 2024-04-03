Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций альянсу, следующая встреча - 1 июня

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.
Следующее заседание JMMC запланировано на 1 июня 2024 года. Источник "Интерфакса" отметил, что в этот же день состоится полноформатная встреча.
Как говорится в сообщении ОПЕК, участники заседания отметили высокую степень исполнения сделки странами альянса. Комитет приветствовал намерения Ирака и Казахстана, которые превысили разрешенные уровни добычи в первые месяцы 2024 года, компенсировать эти объемы в будущем. Соответствующие планы эти страны должны представить в секретариат альянса к 30 апреля.
Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.
В сообщении ОПЕК подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".
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