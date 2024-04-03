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ТЭК 03.04.2024 16:31

Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» по SEC на конец 2023г - 15,1 млрд барр. н.э

Объем доказанных запасов углеводородов "ЛУКОЙЛа" по классификации SEC на конец 2023 года составил 15,1 млрд барр. н.э., из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ - 24%, сообщается в материалах компании.

"На Россию приходится 91% доказанных запасов углеводородов, обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 18 лет. Благодаря применению передовых методов ГРР успешность поисково-разведочного бурения в 2023 году составила 80%, увеличившись с 76% в 2022 году. При этом в России показатель составил 85%. Было открыто 7 новых месторождений и 23 залежи", - отмечает компания.

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Тэги: ЛУКОЙЛ, ЗАПАСЫ, SEC

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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