Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» по SEC на конец 2023г - 15,1 млрд барр. н.э

Объем доказанных запасов углеводородов "ЛУКОЙЛа" по классификации SEC на конец 2023 года составил 15,1 млрд барр. н.э., из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ - 24%, сообщается в материалах компании.

"На Россию приходится 91% доказанных запасов углеводородов, обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 18 лет. Благодаря применению передовых методов ГРР успешность поисково-разведочного бурения в 2023 году составила 80%, увеличившись с 76% в 2022 году. При этом в России показатель составил 85%. Было открыто 7 новых месторождений и 23 залежи", - отмечает компания.