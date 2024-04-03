Увеличение доли ЛУКОЙЛа в Шах-Дениз привело к росту добычи газа компании в 2023г по международным проектам

Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛа" в 2023 году составила 2,3 млн барр. н.э. / сут., из которых 75% - жидкие углеводороды, а 25% - природный и попутный нефтяной газ, говорится в материалах компании.

"Добыча без учета проекта Западная Курна-2 снизилась на 1,5% по сравнению с 2022 годом, что обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+. Добыча нефти с газовым конденсатом за 2023 год без учета проекта Западная Курна-2 составила 82,6 млн т, что на 2,8% ниже уровня 2022 года", - поясняет компания.

В отчетном году наблюдался запланированный рост добычи на приоритетных проектах. В частности, продолжился рост добычи нефти на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами в Западной Сибири, а также на лицензионных участках, перешедших на режим налога на дополнительный доход (НДД). В течение 2023 года начата добыча нефти на 7 новых месторождениях в Западной Сибири, Предуралье и Поволжье, подчеркивается в материалах.

Добыча газа в 2023 году составила 35,2 млрд куб. м, что на 1,5% выше уровня предыдущего года. Добыча газа в России в 2023 году составила 18,1 млрд куб. м, что на 2,4% выше уровня 2022 года в связи с приобретением добывающих активов в Западной Сибири в 2022 году. По международным проектам добыча газа выросла на 0,6% и составила 17 млрд куб. м. вследствие увеличения в 2022 году доли в проекте Шах-Дениз в Азербайджане, а также эффекта соглашений о разделе продукции в условиях снижения цен на газ в 2023 году, указывает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные компании.

Объем реализации нефти компанией в 2023 году составил 51,7 млн т, что на 4,8% выше по сравнению с 2022 годом. "Положительное влияние на объем реализации оказало увеличение объемов добычи нефти за рубежом, снижение объемов переработки собственного сырья на европейских заводах по причине продажи НПЗ ISAB в Италии, а также оптимизации загрузки европейских НПЗ Группы после рекордно высокой маржи переработки в 2022 году. Дополнительным фактором роста объемов реализации стало снижение товарных остатков. На рынки за пределами России пришлось 97,6% объема реализации нефти", - говорится в отчете "ЛУКОЙЛа".

Экспорт нефти компании из России в 2023 году практически не изменился и составил 35,3 млн т. На внутреннем рынке было реализовано 1,2 млн т нефти по сравнению с 1,7 млн т в 2022 году. Объем реализации нефти за рубежом увеличился до 50,5 млн т, или на 6,0% год к году, что связано со снижением загрузки европейских НПЗ Группы собственным сырьем. Объем поставок нефти на НПЗ Группы в России в 2023 году составил 44,2 млн т, увеличившись на 0,4% по сравнению с 2022 годом. Поставки нефти на европейские НПЗ Группы в 2023 году составили 15,5 млн т, снизившись на 37,5% по сравнению с 2022 годом, что обусловлено снижением объемов переработки, подчеркивается в отчете.