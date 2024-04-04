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Оборона 04.04.2024 11:22

Минобороны Азербайджана: ВС страны готовы пресечь любую провокацию

Минобороны Азербайджана заявляет, что вооруженные силы страны готовы пресечь любую возможную провокацию.

«По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в подразделениях, расположенных в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба», - отмечает Минобороны.

«Азербайджанский солдат защищает наши земли как зеницу ока и готов пресечь любую возможную провокацию», - подчеркивает Минобороны.

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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