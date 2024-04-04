Минобороны Азербайджана: ВС страны готовы пресечь любую провокацию

Минобороны Азербайджана заявляет, что вооруженные силы страны готовы пресечь любую возможную провокацию. «По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в подразделениях, расположенных в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба», - отмечает Минобороны. «Азербайджанский солдат защищает наши земли как зеницу ока и готов пресечь любую возможную провокацию», - подчеркивает Минобороны. Отдел новостей

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