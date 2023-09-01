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Оборона 01.09.2023 12:37

Армения скапливает дополнительные военные силы у границы с Азербайджаном, заявляют в Баку

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вооруженные силы Армении нагнетают обстановку на условной границе.

«В утренние часы 1 сентября ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, подвергают позиции азербайджанской армии обстрелу из стрелкового оружия разного калибра, минометов, артиллерийских орудий и ударных БПЛА, тем самым нагнетая ситуацию в регионе», - отмечается в заявлении ведомства

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», оборонное ведомство также подчеркивает, что ВС Армении в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района «скапливают дополнительную военную технику и живую силу».

«Армения, распространяя дезинформацию о ситуации на границе также пытается создать ложное мнение в международном сообществе, чтобы подготовить почву для дальнейших провокаций. Вся ответственность за напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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