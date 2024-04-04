Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в I кв. превысили $1,5 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и прибыльного газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз в I-ом квартале 2024 года составили $1 млрд 526,3 млн, что на 43,3% ниже показателя января-марта прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
В общем объеме этих поступлений доходы от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили $1 млрд 447,8 млн (спад на 29,2% - ИФ).
Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз составили $78,5 млн (спад в 8,2 раза - ИФ). При этом, доходы от продажи конденсата составили $15,7 млн (спад в 8,2 раза - ИФ).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).
В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
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