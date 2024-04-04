Азербайджан намерен участвовать в инвестпроектах в Конго, прежде всего, в секторе АПК - Алиев

Азербайджан планирует участие в инвестиционных проектах в Конго, в первую очередь, в секторе АПК, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы сегодня провели широкий обмен мнениями по сотрудничеству и в экономической сфере. Перед членами делегаций поставлены конкретные задачи. Азербайджан намерен участвовать в инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сфере сельского хозяйства», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо по итогам переговоров в четверг в Баку.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Конго имеют очень хорошие перспективы для сотрудничества в возобновляемой энергетике, энергетике, горнодобывающей и других областях.
«Сегодня состоялась дискуссия, даны соответствующие поручения, и я уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в ближайшие месяцы», - добавил азербайджанский лидер.
Сассу-Нгессо, в свою очередь, заявил, что Конго и Азербайджан обладают потенциалом для сотрудничества в сферах углеводородов, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, информации и возобновляемых источников энергии. «Мы обязались развивать это сотрудничество между нашими странами во всех упомянутых отраслях. Мы поручили нашим представителям совместно работать над доработкой этих проектов», - отметил он.
Президент Конго добавил, что доволен результатами переговоров, проведенных в Баку.
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