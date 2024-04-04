Британский регулятор проведет детальную проверку слияния Vodafone UK и Three UK

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) проведет детальную проверку сделки по слиянию Vodafone UK, местного подразделения оператора сотовой связи Vodafone Group, и конкурирующей Three UK, пишет MarketWatch.
Сделка окажется под более строгим контролем регулятора после того, как компании не представили каких-либо предложений по решению вопросов в сфере конкуренции после проведения первого этапа проверки CMA.
В июне Vodafone Group достигла соглашения с гонконгским конгломератом CK Hutchison Holdings, которому принадлежит Three UK, об объединении активов в Великобритании. По итогам сделки Vodafone Group будет владеть 51% в новой компании, CK Hutchison - оставшимися 49%. Капитализация объединенной компании оценивается более чем в 7 млрд фунтов стерлингов ($8,86 млрд).
Vodafone UK и Three UK занимают третье и четвертое место среди крупнейших операторов сотовой связи Великобритании. Они уступают O2, принадлежащей Virgin Media O2, и EE, принадлежащей BT Group.
CMA в прошлом месяце заявило, что слияние Vodafone UK и Three UK может привести к повышению цен на услуги для клиентов и повлиять на инвестиции в мобильные сети Великобритании, что ухудшит положение бизнеса и потребителей. Регулятор установил 2 апреля датой, до которой компании должны представить предложения по решению этих вопросов. Однако они заявили, что не будут менять свою ценовую стратегию после объединения.
Между тем представитель Vodafone в четверг заявил, что объединение компаний будет полезно для конкуренции на британском рынке, в частности, оно предоставит операторам мобильных виртуальных сетей больший выбор. "Мы по-прежнему уверены, что сделка приведет к усилению конкуренции в секторе мобильной связи и даст клиентам и бизнесу кардинальные изменения в качестве сети, скорости и покрытии с первого же дня", - сказал он.
Между тем в CMA ранее говорили о том, что компании не предоставили достаточных доказательств в поддержку своих утверждений о том, что слияние пойдет на пользу конкуренции и инвестициям. Так, из-за этой сделки небольшим операторам мобильных виртуальных сетей, таким как Sky Mobile, Lebara и Lyca Mobile, будет сложнее заключать выгодные сделки для своих клиентов.
Вторая фаза проверки регулятора позволит оценить, приведет ли сделка к существенному снижению конкуренции. Если группа экспертов обнаружит, что это так, CMA будет применять средства правовой защиты, которые могут включать блокировку сделки или требование о продаже части бизнеса.
Котировки акций Vodafone растут на 0,4% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца рыночная капитализация компании выросла на 1,5% (до 19 млрд фунтов), в то время как британский индекс FTSE 100 прибавил 3,2%.
Азербайджана и Черногория провели первые консульские консультации
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Алиев обсудил с фон дер Ляйен отношения Баку и Брюсселя, озвучил позицию Азербайджана по встрече ЕС-США-Армения
Генпрокуратура Азербайджана продолжает разбирательство по экологическим преступлениям, совершенным Арменией - генпрокурор
До 20% планируется увеличить взаимный турпоток между Азербайджаном и Петербургом
Памятник Узеиру Гаджибекову откроют в Петербурге в сентябре 2025 года
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Байден и Трамп располагают практически равной поддержкой в США - опрос
Трамп призывает Израиль скорее завершить операцию в Газе
НАТО не собирается расширяться за пределы Европы и Северной Америки
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank присоединился к проекту «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Yelo Bank запускает весеннюю акцию для микропредпринимателей
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы