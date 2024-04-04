Британский регулятор проведет детальную проверку слияния Vodafone UK и Three UK

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) проведет детальную проверку сделки по слиянию Vodafone UK, местного подразделения оператора сотовой связи Vodafone Group, и конкурирующей Three UK, пишет MarketWatch.

Сделка окажется под более строгим контролем регулятора после того, как компании не представили каких-либо предложений по решению вопросов в сфере конкуренции после проведения первого этапа проверки CMA.

В июне Vodafone Group достигла соглашения с гонконгским конгломератом CK Hutchison Holdings, которому принадлежит Three UK, об объединении активов в Великобритании. По итогам сделки Vodafone Group будет владеть 51% в новой компании, CK Hutchison - оставшимися 49%. Капитализация объединенной компании оценивается более чем в 7 млрд фунтов стерлингов ($8,86 млрд).

Vodafone UK и Three UK занимают третье и четвертое место среди крупнейших операторов сотовой связи Великобритании. Они уступают O2, принадлежащей Virgin Media O2, и EE, принадлежащей BT Group.

CMA в прошлом месяце заявило, что слияние Vodafone UK и Three UK может привести к повышению цен на услуги для клиентов и повлиять на инвестиции в мобильные сети Великобритании, что ухудшит положение бизнеса и потребителей. Регулятор установил 2 апреля датой, до которой компании должны представить предложения по решению этих вопросов. Однако они заявили, что не будут менять свою ценовую стратегию после объединения.

Между тем представитель Vodafone в четверг заявил, что объединение компаний будет полезно для конкуренции на британском рынке, в частности, оно предоставит операторам мобильных виртуальных сетей больший выбор. "Мы по-прежнему уверены, что сделка приведет к усилению конкуренции в секторе мобильной связи и даст клиентам и бизнесу кардинальные изменения в качестве сети, скорости и покрытии с первого же дня", - сказал он.

Между тем в CMA ранее говорили о том, что компании не предоставили достаточных доказательств в поддержку своих утверждений о том, что слияние пойдет на пользу конкуренции и инвестициям. Так, из-за этой сделки небольшим операторам мобильных виртуальных сетей, таким как Sky Mobile, Lebara и Lyca Mobile, будет сложнее заключать выгодные сделки для своих клиентов.

Вторая фаза проверки регулятора позволит оценить, приведет ли сделка к существенному снижению конкуренции. Если группа экспертов обнаружит, что это так, CMA будет применять средства правовой защиты, которые могут включать блокировку сделки или требование о продаже части бизнеса.

Котировки акций Vodafone растут на 0,4% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца рыночная капитализация компании выросла на 1,5% (до 19 млрд фунтов), в то время как британский индекс FTSE 100 прибавил 3,2%.