Алиев обсудил с фон дер Ляйен отношения Баку и Брюсселя, озвучил позицию Азербайджана по встрече ЕС-США-Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Разговор состоялся по инициативе фон дер Ляйен, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
«В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕС, особенно, в сфере возобновляемой энергетики, транспортных коммуникаций, энергетической безопасности и др. направлениях», - отмечается в информации.
Стороны отметили, что проведение в Баку в текущем году конференции COP29 создает благоприятные возможности для сотрудничества в области энергоперехода и климатической деятельности.
Урсула фон дер Ляйен в ходе разговора заявила о готовности ЕС оказать поддержку Азербайджану в гуманитарном разминировании.
«В ходе разговора стороны также затронули предстоящую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу (ЕС-США-Армения). Алиев высказал позицию Азербайджана по этой встрече и отметил важность региональной инклюзивности», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
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