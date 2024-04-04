Алиев обсудил с фон дер Ляйен отношения Баку и Брюсселя, озвучил позицию Азербайджана по встрече ЕС-США-Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Разговор состоялся по инициативе фон дер Ляйен, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕС, особенно, в сфере возобновляемой энергетики, транспортных коммуникаций, энергетической безопасности и др. направлениях», - отмечается в информации.

Стороны отметили, что проведение в Баку в текущем году конференции COP29 создает благоприятные возможности для сотрудничества в области энергоперехода и климатической деятельности.

Урсула фон дер Ляйен в ходе разговора заявила о готовности ЕС оказать поддержку Азербайджану в гуманитарном разминировании.

«В ходе разговора стороны также затронули предстоящую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу (ЕС-США-Армения). Алиев высказал позицию Азербайджана по этой встрече и отметил важность региональной инклюзивности», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

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