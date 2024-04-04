Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 4 апреля провел встречу с главой делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД, стороны на встрече обсудили вопросы, касающиеся союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию на Южном Кавказе в постконфликтный период.
Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, проводимых переговорах и текущих вызовах, Байрамов отметил, что вызывает обеспокоенность односторонняя позиция ряда государств, находящихся далеко от региона, «которые угрожают региональным усилиям по миру и интеграции, а также хрупкому процессу нормализации».
«В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
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