Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 4 апреля провел встречу с главой делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД, стороны на встрече обсудили вопросы, касающиеся союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, проводимых переговорах и текущих вызовах, Байрамов отметил, что вызывает обеспокоенность односторонняя позиция ряда государств, находящихся далеко от региона, «которые угрожают региональным усилиям по миру и интеграции, а также хрупкому процессу нормализации».

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

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