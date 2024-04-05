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Дальнее зарубежье 05.04.2024 14:25

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности в связи с ситуацией в Газе

Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) в пятницу проголосовал за резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности за нарушения прав человека в секторе Газа.

"Принят проект резолюции по ситуации с соблюдением прав человека на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также по обязательствам по привлечению к ответственности и обеспечению правосудия", - говорится в сообщении СПЧ ООН в соцсети X.

Отмечается, что 28 стран-членов совета поддержали документ, 13 воздержались, шесть проголосовали против, среди них - США и Германия.

Резолюцию на заседании представил Пакистан. Постпред этой страны при ООН в Женеве Билал Ахмад заявил перед голосованием, что "проект резолюции разработан с целью ответа на вопиющие нарушения прав человека на оккупированной палестинской территории, в частности, в секторе Газа".

"Текст - результат тщательных и прозрачных консультаций. Организация исламского сотрудничества благодарна за широкую поддержку и участие в ходе этого процесса и представляет эту резолюцию для единогласной поддержки советом и привлечения к ответственности Израиля в соответствии с международным правом", - сказал он.

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Тэги: ООН, СПЧ, ИЗРАИЛЬ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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