Восемь человек пострадали при детонации упавшего БПЛА в Ростовской области

Восемь человек, по предварительной информации, пострадали в результате детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненные доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков, проводятся следственные действия.