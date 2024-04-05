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СНГ 05.04.2024 14:33

Восемь человек пострадали при детонации упавшего БПЛА в Ростовской области

Восемь человек, по предварительной информации, пострадали в результате детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненные доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Морозовск направлены дополнительные бригады медиков, проводятся следственные действия.

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Тэги: РОСТОВ, ПОСТРАДАВШИЕ, БПЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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