Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8423 RUR   0.0184 GBR   2.1484 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Транспорт и связь 05.04.2024 21:45

Samsung намерен увеличить вдвое инвестиции в производство чипов в США, до $44 млрд

Samsung Electronics планирует увеличить более чем вдвое инвестиции в полупроводниковые операции в Техасе - примерно до $44 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Новые инвестиции будут сосредоточены в округе Тейлор, где Samsung строит хаб для производства чипов, отмечают источники. В частности, по их словам, компания планирует строительство новой площадки по выпуску чипов, мощностей для корпусирования микросхем, а также центра исследований и разработок (R&D).

Samsung является одним из трех производителей передовых логических интегральных схем, используемых в ИИ-решениях, в также в оборонном сегменте, наряду с Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Операции этих компаний являются ключевыми для программы администрации президента США Джо Байдена по укреплению потенциала Штатов в области производства чипов, отмечает WSJ.

По словам источников, Samsung, вероятно, получит миллиарды долларов в виде субсидий в рамках закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов в США.

Инвестиции в первое предприятие Samsung в Тейлоре должны были составить $17 млрд, однако за время реализации проекта расходы выросли, в связи с чем компании потребуются несколько миллиардов долларов дополнительных инвестиций, отмечают источники.

Новая производственная площадка, по их словам, может стоить более $20 млрд. R&D-центр, как ожидается, будет находиться внутри производственных предприятий.

Проект строительства мощностей для корпусирования микросхем может стоить около $4 млрд.

Компания, как ожидается, официально объявит об увеличении инвестиций в ходе мероприятия 15 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SAMSUNG, ЗАВОД, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Samsung построит завод по производству микросхем в Техасе за $17 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az