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Бизнес и законодательство 05.04.2024 16:23

Apple может выйти на рынок бытовых роботов

Американская Apple Inc. рассматривает возможность выхода на рынок бытовых роботов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, разработчики Apple изучают вопрос создания мобильного робота, который может следовать за пользователями по дому.

Кроме того, компания разработала настольное устройство, способное двигать экран за счет робототехнических решений. При этом за последние годы данный проект то исключался из ее планов, то вновь в них включался.

Вся робототехническая инициатива находится на ранней стадии, и неясно, будут ли указанные товары выведены на рынок.

Она может помочь Apple увеличить свою роль в быту потребителей и использовать достижения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), отмечает агентство.

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Тэги: APPLE, РОБОТЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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