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Внутренняя политика 05.04.2024 15:30

СЭЗ Алят получит земельный участок в 4,3 тыс. га

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

«На основании части 3 Указа Президента Азербайджана «О создании Свободной экономической зоны Алят и организации ее деятельности» от 22 мая 2020 года номер 1032, часть относящегося к государственному имуществу, расположенного на административных территориях Гарадагского района города Баку и Сальянского района и установленного в качестве территории СЭЗ Алят участка земли площадью 4312,56 гектара, указанного в приложенном к настоящему распоряжению плане землеустройства, составленного министерством экономики, передать уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования», - отмечается в тексте распоряжения.

Министерству экономики и уполномоченной структуре СЭЗ Алят поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СЭЗ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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