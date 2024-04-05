Кабмин Азербайджана утвердил новые нормы командировочных расходов

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые нормы командировочных расходов внутри страны и за рубежом.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве, согласно постановлению кабмина, ежесуточная норма командировочных расходов для приезжающих в Баку составит 125 манатов (в настоящее время 90 манатов), в Нахчыван – 100 манат (в настоящее время 70 манат), в Гянджу, Сумгайыт – 95 манатов (в настоящее время 70 манатов), в города республиканского подчинения, районные центры, поселки городского типа и села – 90 манатов (в настоящее время 65 манатов).
Согласно решению правительства, в суточных командировочных расходах доля расходов на оплату проживания в гостиницах составит 70% (в настоящее время – 80%).
Кроме этого, работники предприятий, управлений и организаций, работа которых связана с постоянным передвижением, носит сменный характер и в полевых условиях (при отсутствии возможности вернуться домой по окончании рабочего времени) вместо командировочных расходов будут получать ежесуточную надбавку в размере 20 манатов (в настоящее время 15 манатов).
аз
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