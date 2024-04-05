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Регион 05.04.2024 16:40

Пашинян доволен своими консультациями с главой Еврокомиссии и госсекретарем США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "отличной" встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе в пятницу.

"Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС. Обсудили расширение сотрудничества с целью укрепления экономики и демократии в Армении", - написал Пашинян в соцсети.

Ранее на брифинге до начала встречи фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в течение предстоящих четырех лет предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 млн евро. По ее словам, ЕС осуществит также инвестиции в сферу ядерной и восстанавливаемой энергетики Армении, трансграничных транспортных вопросов, авиасообщение.

Со своей стороны Блинкен заявил, что США осуществят инвестиции в сферу экономики Армении в размере $65 млн. "Инвестиции направлены на диверсификацию экономической стабильности, безопасности продуктов питания, цифровых инфраструктур, энергетических ресурсов Армении", - сказал он.

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Тэги: ПАШИНЯН, ЕС, США, КОНСУЛЬТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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