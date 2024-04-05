Казахстан установит на приграничных АЗС дифференцированные цены для иностранных грузовиков

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр поручил принять меры по установлению на приграничных АЗС дифференцированных цен для иностранных грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба правительства.
В пятницу под председательством Скляра прошло совещание по вопросам обеспечения внутреннего спроса на ГСМ, на котором рассматривалась текущая ситуация на рынке и обсуждались меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны.
"Как отмечается в докладе министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и "серого" экспорта ГСМ. В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ (Агентству финансового мониторинга - ИФ), ПС КНБ (Погранслужбе Комитета нацбезопасности - ИФ), КГД МФ (комитету госдоходов Минфина - ИФ) совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах", - говорится в сообщении.
Кроме того, Скляр поручил министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами "принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей".
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